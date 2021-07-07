Aranıyordu, trafik kazası geçirince yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranması bulunan bir kişi, trafik kazasında yaralanınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Ş. idaresindeki 46 ACE 875 plakalı otomobil, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi Girne Caddesi'nde Bedri K.'nın kullandığı 46 AEB 184 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Ahmet K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrolde yaralılardan Ahmet K'nın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Farklı dosyalardan da suç kaydının olduğu öğrenilen şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.