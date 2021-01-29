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Ardıç kuşunu avlayanlara 2 bin 500 lira ceza

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, ardıç ağaçlarının yetişmesinde hayati önem arz eden öter ardıç kuşu avlayan 2 şahsa 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, ardıç ağaçlarının yetişmesinde hayati önem arz eden öter ardıç kuşu avlayan 2 şahsa 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarında 2 şahsın avlandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde söz konusu şahısların belgesiz şekilde avlandıkları ve limit aşımı yaparak 2 adet öter ardıç kuşu avladıkları belirlendi. Şahsılara, 4915 sayılı Kara avcılığı Kanunu'na muhalefetten 2 bin 500 TL idari para cezası kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekiplerinin, bu yöndeki denetim ve koruma faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

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