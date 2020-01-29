"Arı Maya" ve "Köstebekgiller" çocuklarla buluştu

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, TRT Çocuk kanalının kahramanları "Arı Maya" ve "Köstebekgilleri" konuk etti.

Çocukların heyecanla izlediği ve takip ettiği Arı Maya ve "Köstebekgiller" çizgi filminin sevilen karakterleri Boyo, Süslü ve Kösteban AVM'de eğlenceli bir güne imza attı.

Köstebekgiller ve Arı Maya, minik ziyaretçilere hem eğlenceli anlar yaşattı hem de hayatlarına ışık tutacak bilgiler verdi.

Sevimli kahramanlar, iki gün boyunca çocuklara unutamayacakları tatil anıları yaşattı.