Arıtaş Mahallesine Jandarma Karakolu açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi'nde, daha önce belediye binası olarak kullanılan alan Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasına dönüştürülerek hizmete açıldı.

Açılışı yapılan Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, Arıtaş, Altunelma, Çobanbeyli, Emirilyas, İnci, İncirli, Kangal ve Türkçayırı mahallelerine hizmet verecek.

Açılış programında konuşma yapan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, ilçeye bağlı 8 mahallenin Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluğunda olacağını söyledi.

Kurulan karakolun sorumluluk sahasında halkın huzur ve güvenliği için faaliyet göstereceğini söyleyen Öksüz, "Bin 839 metrekare alana konuşlanan komutanlığımız, merkez jandarma komutanlığımıza 17 kilometre mesafededir. Sorumluluk sahasında Arıtaş, Altunelma, Çobanbeyli, Emirilyas, İnci, İncirli, Kangal ve Türkçayırı mahalleleri bulunmaktadır. Bu mahallelerimizde toplamda 3 bin 44 hane bulunmakta. Bu mahallelerimizde kış nüfusu 11 bin 330 iken yaz aylarında bu nüfus 20 bin civarına kadar artmaktadır. Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı bugünden itibaren sorumluluk sahasında halkımızın huzur ve güvenliği için hizmet vermeye devam edecektir. Karakolumuzun bölge vatandaşlarımıza ve jandarma teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından karakol binasının tadilatına katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Açılış törenin ardından karakolun bahçesine hatıra fidanı dikildi. Törene, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.