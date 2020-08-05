Arkadaşını vurdu polisten kaçamadı

Kahramanmaraş'ta arkadaşını silahla yaralayıp kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Erdal Ç. (42) alkol aldığı esnada arkadaşı Hüseyin Y'yi (41) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada ayağından silahla vurdu. Kısa sürede olay yerine gelen polise şüpheli tüfekle direndi. Direnen şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Erdal Ç'den 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, iş yerinde ise 19 adet mermi ile olay yerine yakın bir yere sakladığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli ile birlikte aynı işyerinde maske takmadan korona virüs tedbirlerini ihlal eden ve sosyal mesafeye uymadan alkol alan 4 kişiye ayrıca 3 bin 150'şer liradan toplamda 12 bin 600 lira cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan Erdal Ç. tutuklandı.