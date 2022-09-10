Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 7. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 7019 Caddesi Hascan Sokak'taki bir apartmanın inşaatında yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Gazi Bütün (27) adlı işçi, 9 katlı binanın 7. katında çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü. Talihsiz işçinin, metrelerce yüksekten beton zemine düştüğünü gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

1 hafta önce düğünü olduğu öğrenilen Bütün'ün cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve polis incelemesi akabinde otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.