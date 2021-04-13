Ashab-ı Kehf'e kalıcı restorasyon

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleştirilen restorasyonlara ilaveten Eshab-ı Kehf Külliyesine kalıcı bir restorasyon müjdesi verildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, sona gelinen restorasyon çalışmasını yerinde incelemek üzere Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) Başkanı Hüseyin Bozkurt ile birlikte külliyeyi ziyaret etti.

Restorasyon nedeniyle bir süredir kapalı olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde restorasyonun son aşamalarına gelindiğini belirten Başkan Güven, “ Külliye genelinde küçük çaplı bakım ve onarımlar devam ediyor. 1 yıldır da süren bir Restorasyon çalışmamız var. Bunu özellikle de çatı kısmı ve çardak kısmında kış şartları kaynaklı gördüğümüz tahribatlar sebebiyle arzu etmiştik. İlgililerle görüşmelerimiz sonucunda milletvekilimiz İmran Kılıç ve son olarak bakanımız Mahir Ünal beyin gayretleriyle restorasyon kapsamına alındı. 1 yılın sonunda çatı kısmında ve çardak kısmında gerekli çalışmalar yapılarak önlemler alındı. Cami içerisinde taban kaplamaları yenilendi. Halılar yenilendi. Döşemeler tamamlandı ve camimiz Ramazan ayı içerisinde ibadete mağara kısmı da ziyarete açık hale getirildi. Daha önce ki restorasyonda gözlemlenen bazı hataların giderilmesi için projemiz Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıyor. Önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde aslına uygun esaslı bir Restorasyon çalışması planlıyoruz. Bu çalışmada Ecdadın yaptığı yapıya daha yakın bir çalışma planlanıyor” dedi.