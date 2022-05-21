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Aşık Mahzuni Şerif unutulmaz eserleriyle anıldı

Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i anma etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif'i anma etkinliği düzenledi. NFK'da gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraşlı sanatseverler adeta akın etti.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Ozanı Âşık Mahzuni Şerif'i Anma Konseri gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler adeta akın etti. Program öncesi salonda, Aşık Mahzuni Şerif'in hayatını anlatan kısa film katılımcılara izletildi.


Sevilen sanatçı Aşık Mahzuni Şerif'in unutulmaz eserleri Türk halk müziği sanatçıları tarafından seslendirildi.


Aşık Mahzuni Şerif'in İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım, Mamudo Kurban, Boşu Boşuna gibi birbirinden değerli eserlerinin seslendirildiği gecede dinleyiciler de hep bir ağızdan türkülere eşlik etti. Program, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu'nun sanatçılara çiçek takdimiyle noktalandı.

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