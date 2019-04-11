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Asılsız bomba ihbarında bulununca yakalandı

Kahramanmaraş’ta 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak asılsız şüpheli paket ihbarında bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak asılsız şüpheli paket ihbarında bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.



Olay, öğle saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatih K. (40), 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak hastanenin yemekhane bölümünde şüpheli bir paketin olduğu ihbarında bulundu. İhbarı kısa sürede değerlendiren polis ekipleri, hastaneye gelerek olayın asılsız olduğunu anladı. İhbarı yapan şahıs ise hastane polisi tarafından yakalanarak kimlik sorgusu yapıldı. Şüpheli paket ihbarda bulunan Fatih K.'nin silahla yağma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezasının olduğu belirlendi.


Fatih K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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