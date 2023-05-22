Asrın felaketinin doğadaki yara izleri tazeliğini koruyor

Kahramanmaraş'ta yüzyılın felaketi olarak nitelenen depremlerin doğada açtığı yaraların izleri tazeliğini koruyor.

6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan iki büyük deprem, şehirleri adeta yerle bir ederken, kırsalda da büyük tahribata yol açtı. Depremlerin üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen dağlarda ve arazilerde meydana getirdiği büyük çatlak ve yarıklar, ilk günkü gibi duruyor. Özellikle ikinci depremin yaşandığı Çardak Fayı'nın yüzeyde oluşturduğu görüntü, afetin acımasız doğaya olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Göksun ilçesinde doktorluk mesleğinin dışında amatör olarak dron pilotluğu yapan Bilal Işık da Çardak Fayı'nın geçtiği yerleri görüntüledi.

FBV yarış dronuna yansıyan görüntülerde, kilometrelerce uzunluğundaki Çardak Fayı'nın dağı nasıl ikiye yardığı bir kez daha gözler önüne serildi. Fay hattının geçtiği yerlerdeki yüzey kırılmaları ve oluşturduğu dev yarıklar, depremin izlerinin canlılığını koruduğunun da göstergesi oldu.