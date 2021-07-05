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Atı araca bağlayıp çektiler

Kahramanmaraş’ta bir atın sepetli elektrikli motosiklete bağlanıp çekilmesi tepki gördü.

Kahramanmaraş'ta bir atın sepetli elektrikli motosiklete bağlanıp çekilmesi tepki gördü.


Merkez Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, üzerinde 2 kişi bulunan plakası öğrenilemeyen sepetli elektrikli motosiklete bağlanan atı gören çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Bağladıkları atı çekerek yolculuk yapan kişiler bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

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