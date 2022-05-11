Atık malzemeler, hünerli ellerde oyuncaklara dönüştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kadın kursiyerlerin atık malzemelerden yaptıkları bebekler ve oyuncaklar, yaklaşık 500 çocuğun yüzünü güldürdü.

Kurum müdürü Bayram Alış, ‘çöp' olarak görülen birçok malzemenin, kursiyerlerin hünerli ellerinde adeta yeniden doğarak çocukların dünyasına renk katan bebek ve oyuncağa eşyaya dönüştüğünü belirtti.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde başlatılan Geri Dönüşüm Projesi ile atölyelerde kullanılan malzemelerden arta kalan ve kursiyerlerin evlerinde kullanmadıkları eşyalar, yeniden değerlendirilerek birbirinden özel ürünlere dönüştürülüyor. Kullanılmayan kıyafetlerden, mutfak önlüğü, çocuk elbisesi, kravatlardan çanta ve daha birçok ürün çıkarıldı. Kursiyer kadınlar, derslerde öğrendikleri farklı bebek yapım teknikleriyle atık kumaş, iplik, boncuk, düğme gibi malzemelerden de oyuncak ve bebek yaptı.

Proje ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış, oyuncak ve bebeklerin tamamının geri dönüşümle üretildiğini söyledi.

‘Evlerde ya da atölyelerimizde çöpe gidecek gözüyle bakılan eşyaları geri dönüşüm olarak tekrar kullanılır hale getirmek amacıyla proje hazırladık. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin desteği ile de birbirinden özel ürünler ortaya çıktı. Kursiyerlerimiz, el emeği göz nurunu da katarak çocuklar için en güzelini yapmak için adeta yarış içine girdi. Hayal güçlerini kullanan kursiyerlerimiz, birbirinden farklı tasarımlarda yaklaşık 500 adet oyuncak ve bebek yaptı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Mehmet Yılmaz'la birlikte şehrimizdeki 6 okuldaki öğrencilerimize dağıttık. Onların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizler için tarif edilemez bir duygu oldu” ifadelerini kullandı.

Alış, “Geri dönüşümün ve sıfır atık çabasının önemine dikkat çekmek için bu projeyi başlattık. Merkezimizde yer alan atölyelerdeki malzemeler ve kursiyerlerimizin evlerindeki çorapları, pamukları, iplikleri değerlendirmek adına doğaya da katkı olsun, çocukları sevindirelim istedik. Oyuncak ve bebeklerde çocukların sağlıklarını da ön planda tutmaya özen gösterdik. Ürünleri o şekilde seçtik. Hem, çocuklarımızı sevindirdik hem de atıkları en iyi şekilde değerlendirdik. Kursiyerlerimiz, değerlendirmenin ne demek olduğunu daha iyi kavradılar. Çocukların da sevincine katkı sağladılar. Usta öğreticilerimizin, kursiyerlerimizin ve destek veren herkesin emeğine ve yüreğine sağlık. Önümüzdeki günlerde de bu tür çalışmaları sürdürme gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.