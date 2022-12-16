İhlas Haber Ajansı

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Av için kullanılan gümeler imha edildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sulak alanda ördek avı için yasadışı olarak kullanılan gümeler tespit edilip, imha edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sulak alanda ördek avı için yasadışı olarak kullanılan gümeler tespit edilip, imha edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi. Ekiplerin bu çerçevede ilçede Hasankendi ve Karaelbistan mahallesi sınırları içerisinde kalan Çilingir Çayırı olarak adlandırılan sulak alanda yasadışı ördek avının engellenmesi için harekete geçtiği kaydedildi. Sulak alanda denetimlerde bulunan ekiplerin, yasadışı güme yapıldığını belirledi. Ağaç dalları, naylon ve çeşitli malzemeler kullanılarak yapılan gümeler imha edildi.

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