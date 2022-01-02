Avlanması yasak olan ardıç kuşunu vuranlara ceza yağdı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, öter ardıç kuşlarını yasa dışı olarak avlayan 3 şahsa yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak'a bağlı kırsal Biçin Mahallesi'nde 3 şahsın kaçak olarak ardıç kuşu avladığı ihbarı üzerine harekete geçti. DKMP ekiplerinin, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileriyle birlikte bölgede yaptığı aramada, A.B., A.K. ve A.Ç. adlı şahısların avlanması yasak olan 6 adet öter ardıç kuşu vurduğu tespit edildi. Şahıslara, 4915 sayılı Kara avcılığı Kanunu'na muhalefetten yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi. Vurulan kuşlara ve yasa dışı avda kullanılan 2 tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin bu yöndeki denetim ve koruma faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi.