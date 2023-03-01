Avrupalı Türkler deprem bölgesine konteyner kent kuruyor

Almanya'da yaşayan Karabüklü iş adamı Abdullah Ören ve gurbetçiler, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeler için 320 adet konteyner göndererek geçici konaklama merkezi kurulmasına destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezi 11 ilde meydana gelen depremin izlerinin silinmesi için yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda destek geliyor. Almanya'da yaşayan Karabüklü iş adamı Abdullah Ören ve gurbetçiler İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın koordinatörlüğünde depremin ilk gününden itibaren hem gıda hem giyim hem de diğer ihtiyaç malzemelerini toplayarak Türkiye'ye gönderdi. Öte yandan gurbetçiler deprem sonrası ‘Avrupalı Türk Toplumu Geçici Konaklama Merkezi'nin kurulma için Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere iki ile toplamda 320 adet konteyner gönderdi. Gönderilen konteynerler iki bölgeye yerleştirilmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini belirten iş insanı Abdullah Ören, “Avrupalı Türkler yurtdışında bilakis kadınlar ve gençler yoğun bir şekilde yardım faaliyetleri sürdürüyor. AFAD ve Kızılay'a maddi yardımlar yönlendiriliyor, tırlar ihtiyaç olan eşyalar ile yükleniyor ve yardım kampanyaları düzenleniyor. Almanya Kuzey Ren, Vestfalya eyaleti ve Gelsenkirchen çevresinde yaşayan Abdullah İnam, Oktay Kılıç, Atilla Demirer, Sunay Dağlıoğlu ve Dilara Kılıç önderliğinde çok sayıda Avrupalı Türk hayırsever kardeşlerinin yardımına koştu. STK'lar birleşip halka açık toplu dua programları gerçekleştirildi ve devam gerçekleştiriyor. Yurtdışında yaşanan ve hala sürdürülen bu seferberlik, Avrupalı Türkleri 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde tek millet, tek yürek olabileceğini dünyaya kanıtlamış durumdadır. Din, dil, ırk, parti farklılığı yapmadan, el ele verip, hep birlikte Türkiye'mizin yaralarını sarmaya gayret gösterdik, gösteriyoruz” dedi.

Ören, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya öncülüğünde, AFAD işbirliği ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Hatay'ın Antakya ilçesine 320 konteynerli ‘Avrupalı Türk Toplumu Geçici Konaklama Merkezi'nin kurulması için çalışmaları hızla devam ettiğini söyledi.