İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avustralya Büyükelçisi dondurma kesti

Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Kahramanmaraş’ta dondurma kesti.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Kahramanmaraş'ta dondurma kesti.


ALPEDO Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından karşılanan Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ve beraberindeki heyet, satırla dondurma kesti, dondurma yedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sami Kervancıoğlu ise, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü projesi kapsamında bir dizi ziyaret için Kahramanmaraş'a gelen Büyükelçi Marc Innes Brown ve beraberindeki heyeti tesislerimizde misafir ettik. Şehrimizin incisi Kahramanmaraş dondurması kestirdik. Büyükelçi dondurmamızı çok beğendi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.