İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istedi

Kahramanmaraş’ta ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Korukçu, yazdığı kitabının filminin çekilmesini istedi.

Kahramanmaraş'ta ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Korukçu, yazdığı kitabının filminin çekilmesini istedi.


Pazarcık ilçesinde 8 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Korukçu (51), şuana kadar 3 kitap yazdığını ve bunlardan "Boyacı Lösemili Kız' adlı kitabıyla ilgili senaryo da yazdığını söyledi. Kitabının Pazarcık otogarında yaşanan bir olayı konu aldığını söyleyen Korukçu, kitabının filminin çekimleri için yardım istedi.


Korukçu, “ilk kitabımı İsviçre'de yaşadığım bir olayı alarak yazdım. İkinci kitabımı da Pazarcık otogarında yaşanan bir olayı yazdım ve ismi ‘Boyacı Lösemili Kız' adında. Üçüncü kitabım ise Hakkari Yüksekova'da bir çığ olayı oluyor ve onu işledim. Boyacı Lösemili Kız adlı kitabımın senaryosu ve oyuncu kadrosu hazır. Kitabımızın sinema filmini çekmek için Ekrem İmamoğlu'ndan yardım bekliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.