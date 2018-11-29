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Aydınlatma lambalarını çalan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde park kenarlarındaki dekoratif aydınlatma lambalarını çalarken polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park kenarlarındaki dekoratif aydınlatma lambalarını çalarken polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi Dr. Hasanbey Caddesi üzerinde rutin devriye görevini sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan Nehri kenarındaki dekoratif aydınlatma lambalarının, 4 şahıs tarafından söküldüğünü fark etti. Polis ekiplerini fark eden şahıslar, çuvala doldurdukları lambaları bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Takviye ekiplerin de desteğiyle şüpheliler kovalamanın ardından kısa sürede yakalandı. H.A. (19), O.A.(16), M.A.(15) ve Ş.K. (17) isimli şüpheliler, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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