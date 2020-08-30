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"Ayranpınarı" doğa severlerin ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bulunan Ayranpınar’ı doğa severlerin ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bulunan Ayranpınar'ı doğa severlerin ilgi odağı oldu.


İlçeye bağlı Umutlar Mahallesi sınırları içerisinde yer altından çıkan ve adına Ayranpınar denilen alan, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak yeri haline geldi.


Yeraltından fışkırıp çıkan ve renginden dolayı adına Ayranpınar denilen suyu görmek için gelenler derelerde yaşayan endemik bitkilere, yüzlerce yıllık ardıç ve meşe ağaçları ile dağ keçilerine tanıklık ediyor. Doğa severler, "Mutlaka buraların gezilip görülmesi gerekiyor. Burada yaşayan yaylacılar ile birlikte vakit geçirebilecekler. Üstelik kendi çadırlarını alıp burada birkaç gün kalıp doğanın tadını çıkarabilirler. Yerin dibinden fışkırarak çıkan ayran rengindeki buz gibi su her şeye değer. Mutlaka Ayranpınar'ın değerlendirilmesi ve tanıtılması gerekiyor" dediler.

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