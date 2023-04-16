Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin: "6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta konserim olacaktı"

Kahramanmaraş'ta afetzedelerle bir araya gelen Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, 6 Şubat günü konserinin yapılacağı günde depremlerin yaşandığını belirterek, "Bu coğrafyada bugün Türk'ün sesini bağırarak, gerçek İslam'ın sesini bütün dünyaya bağırarak, zalimin önünde olup zulme karşı sesini çıkartan Azerbaycan Cumhuriyet'ini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve halkını korusun" dedi.

Son zamanlarda hayli popüler olan ve dillerden düşmeyen "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendiren Azerin, 6 Şubat'taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ı Azerbaycan heyeti ile birlikte ziyaret etti. Sütçü İmam üniversitesi Avşar Kampüsündeki çadır kentlerde yaşayan afetzede vatandaşlarla bir araya gelen Azerin, daha sonra burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat günü konserinin yapılacağı günde depremlerin yaşandığını söyledi.

"6 Şubat'ta benim Kahramanmaraş'ta konserim olacaktı"

Azerbaycan halkının bir nefer gibi Türkiye'nin yardımına koştuğunu ifade eden Azerin, şunları kaydetti:

"Her bir aileye burada baktığımda 6 Şubat günü gözümde canlanır. 6 Şubat'ta benim Kahramanmaraş'ta konserim olacaktı. Biraz önce de buradan geçtiğimde o afişler burada duruyor ve böyle bir felaket oldu. O günden bu güne hep sizin aranızda olma arzusuyla yaşadım ve kısmet bugüne. Azerbaycan halkımız başta Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in sayesinde buraya katılma şansım oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Çok büyük bir acıdır çok büyük bir kayıplarımız var. Burada yaşanan bu depremi sanki Azerbaycan yaşadı. Azerbaycan halkı bir nefer gibi bir insan gibi yardımlara koştu. Elinde avucunda olanı buraya göndermeye çalıştı."

"Her şeyi burada olduğu gibi yaşadı Azerbaycan"

Azerin, "Bundan 100 sene öncesini hatırlattı. Nasıl ki Çanakkale savaşında bizim insanımız, Azerbaycan'daki insanımız koştu Türkiye'ye. Öz kardeşinin yanında omuz omuza elindeki ziynet eşyalarını Türkiye'ye gönderdi. Sanki bugün yeniden o tarihi yaşamış olduk. İnsanımız nasıl koşturma içinde olduğunu nasıl buranın acısıyla yaşadığını ağlayanını yani her şeyi burada olduğu gibi yaşadı Azerbaycan" dedi.

"Bu bir minnet borcuydu Türkiye'ye"

Bugün çok büyük bir aşığın ozanın memleketinde olduklarını anlatan Azerin, "Mahsuni Şerif'in memleketindeyiz. İşte bizi birleştiren bizim medeniyetimiz bizim köklerimizdi. 'Çırpınırdı Karadeniz' sizin dilediğiniz, 'Çırpınırdı Karadeniz'inde ortay çıkmasının Kafkas İslam ordusu ile Ende Paşa ile Osmanlı ordusu ile Nuri Paşa ile çok büyük bir bağı var. O kurtuluştan sonra Üzeyir Hacıbeyli büzüm büyük bestekarımız Ahmed Cevad'ın sözlerini besteledi 'Çırpınırdı Karadeniz' minnet borcuydu Kafkas İslam ordusuna. Bu bir minnet borcuydu Türkiye'ye" diye konuştu.

"Büyük bir kaybımız oldu"

Bugün biz çok büyük sınavdan geçtiklerini kaydeden Azerin, "Büyük bir kaybımız oldu. Allah bizim bu balalarımızın yüzünü güldürsün. Bu coğrafyada bugün, Türk'ün sesini bağırarak bütün dünyaya İslam'ın gerçek İslam'ın sesini bütün dünyaya bağırarak zalimin önünde olup, zulme karşı sesini çıkartan Azerbaycan Cumhuriyet'ini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve halkını korusun" şeklinde konuştu.