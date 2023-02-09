Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta 44 kişiyi kurtardı

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 9'u çocuk 44 kişiyi kurtardı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin merkez üssü Kahramanmaraş olan, toplam 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geldikleri enkaz alanındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 9'u çocuk toplam 44 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekip, 164 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Bakanlık'tan Azerbaycan ekiplerinin depremzedelerin enkazdan kurtarılması için çalışmalarının aralıksız olarak sürdürdüğü aktarıldı.