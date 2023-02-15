Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polis teslim etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan apartman enkazında çalışma yapan Azerbaycan ekibi, buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki depremler, şehirde büyük yıkıma neden oldu. Depremin hemen ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycanlı ekipler, yıkılan bina enkazlarında çalışma yaptı. Telvizoğlu Apartmanı enkazında çalışma yapan Azerbaycanlı ekipler, buldukları ziynet eşyasını tek tek sayarak tutanak karşılığında polise teslim etti.