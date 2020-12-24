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Bacadan çıkan kıvılcım evi küle çevirdi

Kahramanmaraş’ta bir ev, çatısında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta bir ev, çatısında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.


Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi Ağabeyli Ortaköy mevkisindeki Yaşar Üzüm'e ait evin bacasından dumanla birlikte çıkan kıvılcım çatı kısmındaki samana sıçradı. Bir anda büyüyen yangın evin çatı kısmını tamamen kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevredeki vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı.


Eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığı ev kullanılamaz hale gelen Yaşar Üzüm hayırseverlerden yardım istedi.

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