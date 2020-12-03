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Bağ evinde canlı müzikli eğlenceye toplamda 44 bin 100 lira ceza

Kahramanmaraş’ta bir bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyen 14 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplamda 44 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyen 14 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplamda 44 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesindeki bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlenmiş, alkolün de alındığı eğlenceye katılan 14 kişinin hiçbirinde maske olmaması dikkat çekmişti. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülerde, kadın sanatçıya şarkılar eşliğinde para saçılmıştı. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı canlı müzikli eğlence sonrası jandarma tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada eğlenceye katılan 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 44 bin 100 lira idari para cezası kesti.

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