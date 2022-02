Bahtiyar Yokuşu, Kahramanmaraş turizmine can suyu oldu

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'u ve beraberindeki heyete Bahtiyar Yokuşu'nu gezdiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkararak turizmde hareketlilik sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin önemini anlatan Başkan Okay, Bahtiyar Yokuşu projesinin Kahramanmaraş turizmine can suyu olduğunu söyledi. Şehre gelen misafirlerin uğrak noktası olan Bahtiyar Yokuşu Projesinin genişletildiğini belirten Başkan Okay, “Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turizmden hak ettiği payı alacağını düşünüyoruz. Bu sebeple büyük bir çoğunluğu bölgemizde bulunan tarihi eserleri gün yüzüne çıkarma adına çaba harcıyoruz. Bu eserlerin en önemlileri de özgün mimarisiyle dikkat çeken Kahramanmaraş konaklarıdır. Bu konaklarımızın restore edilerek turizme kazandırılması adına yoğun bir çaba harcıyoruz. İlk etapta Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Dulkadiroğlu Konağını Kahramanmaraş'a kazandırdık. Ardından Bahtiyar Yokuşu projesine başladık. Burada bir de Maraş Araştırmalar Konağı oluşturduk. Yine Bahtiyar Yokuşu projesini etap etap tamamladık. Bu çalışmalarımız Bahtiyar Yokuşu ve Kapalı Çarşı arasında devam edecek. Burada bir turizm yolu oluşturmayı planlıyoruz. İnşallah tüm bu oluşumlarla Kahramanmaraş'ımız turizm noktasında hak ettiği yere gelecektir.”