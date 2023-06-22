Bakan Kacır: "Afet bölgelerinde 1 milyar TL'lik kalkınma odaklı eylem planını hayata geçirdik "

Kahramanmaraş'ta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Altyapının ve yaşam kapasitesinin güçlendirilmesi, planlanmanın hızlanması, sosyal ve kültürel yaşamın canlandırılması, bölgenin afetlere dayanıklı hale getirilmesi amacı ile 1 milyar TL kaynak aktardığımız kalkınma odaklı toparlanma eylem planını hayata geçirdik” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Deprem Bölgesi Yatırımları DOĞAKA İmza Töreni'nde konuştu. Kente yapılan ve yapılması planlanan yatırım ve destekler hakkında bilgiler veren Bakan Kacır, Kahramanmaraş Arasa Otoparkı Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu, Soğuk Hava Deposu Kasa Üretim Tesisi, Elbistan Tekstil Atölyesi, Depremden etkilenen Dar Gelirli Çiftçilerin Çilek Üretimi İle Desteklenmesi projelerine imza attı.

“Kahramanmaraş'ta firmalar depremde 60 milyar TL zarara uğradı”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “14 milyonun üzerinde vatandaşımız depremlerden doğrudan etkilendi. Vatandaşlarımız canlarını, yakınlarını evlerini kaybederken, sanayi tesisleri ve iş yerleri büyük hasar aldı. Asrın felaketinin yaralarını devlet ve millet el ele vererek dayanışma ile sarmaya gayret ediyoruz. Depremden etkilenen 11 şehrimizi inşallah birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa sürede organize sanayi bölgeleri ve organize sanayi sitelerimizde hem de müstakil üretim tesislerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Bölgedeki sanayilerimizde 170 milyar TL'nin üzerinde altyapı ve hasarlara yönelik maliyet oluşturduk. Bölgede faaliyette bulunan ve üretim yapan 34 organize sanayi bölgemizin altyapılarında kısmi hasar meydana geldi. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesisimiz var. Bunların yanında bazıları kısmi olmak üzere 33 bin tesisimiz üretimi sürdürüyor. Kahramanmaraş özelinde baktığımızda üretimde olan 8 organize sanayi bölgemizde faal 12 sanayi sitesinde yıkılan orta, ağır ve az hasarlı pek çok binamız var. Kahramanmaraş'ta firmalarımızın uğradığı hasar 60 milyar TL'nin üzerinde” diye konuştu.

“OSB ve sanayi sitelerinin bakanlığa olan borcu 1 yıl ertelendi”

Deprem sonrası sanayi kuruluşlarına verilen desteklerle yaraların sarılacağına değinen Bakan Kacır, “Son 10-15 yıllık dönemde büyük bir atılım içinde olan Kahramanmaraş bölgenin parlayan yıldızı haline geldi. 2015 yılında sanayinin Kahramanmaraş ekonomisindeki payı yüzde 40'lardayken son 7 yılda sanayimizin şehrimizin üzerindeki payını yüzde 50'lerin üzerine çıkartmayı başardı. Binlerce yıldır sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehrimizi yeniden ayağa kaldırabilmek için sanayimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunun farkındayız. Bu çerçevede OSB ve sanayi sitelerinin bakanlığımıza olan tüm borçlarını 1 yıl erteledik. Üretim çarklarının önümüzdeki dönemde daha hızlı dönmesi için ilimizde toplam bin 46 hektarlık alana sahip 3 bölge Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Afşin, Elbistan, Dulkadiroğlu sanayi alanları önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize verilerek üretimimize güç katacak” şeklinde konuştu.

“KOSGEB Acil Destek Kredisi Projesi'ni devreye aldık”

Verilen destek kredileri ile üretimin tekrardan artacağını vurgulayan Kacır, “Önümüzdeki dönemde alan bazlı dönüşüm çalışmaları daha da ilerletmiş olacağız. Kuyumcukent Altınşehir'de güçlendirme projesini kısa sürede tamamlayacağız. Göksun ve Narlı küçük sanayi sitelerinde güçlendirme çalışmaları yapacağız. Hızlı bir şekilde yapım çalışmalarını tamamlayarak sanayicilerimizi iş yerleri ile buluşturmaları hedefliyoruz. Ekonominin diğer temeli KOBİ'lerimizin hızla toparlanmalarını amacıyla işletmelerimizin KOSGEB'e 2023 yılında olan borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçları için KOSGEB Acil Destek Kredisi Projesi'ni devreye aldık. 3 yıl geri ödemesiz bu hizmet ile işletmenin aldığı hasara göre KOBİ'lerimize 1,5 milyar TL'ye yakın faizsiz kredi imkanı sağladık. Kahramanmaraş'ta 847 işletmemiz bu krediyi kullanmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Deprem bölgelerinin kalkınmasını hedefledik”

Deprem bölgelerinin afetlere daha dayanıklı hale gelebilmesi için 1 milyar TL'lik kaynak aktarıldığını söyleyen Kacır, “Afet bölgesindeki teşvik belgelerimizin süresinde de herhangi bir başvuruya gerek kalmadan 3 yıl daha uzattık. 600'den fazla Kahramanmaraşlı sanayicimiz bu imkanlardan yararlanmış oldu. Kahramanmaraş ilinin tamamında gerçekleştirilecek yeni yatırımlar ile depremde zarar gören yatırımların yerine koyulması ile yapılacak olan yatırımları teşvik paketinden faydalandırıyoruz. Ajanslarımız, depremin etkilerini en aza indirilmesi sürecinde de aktif rol üstlendi. Altyapının ve yaşam kapasitesinin güçlendirilmesi, planlanmanın hızlanması, sosyal ve kültürel yaşamın canlandırılması, bölgenin afetlere dayanıklı hale getirilmesi amacı ile 1 milyar TL kaynak aktardığımız kalkınma odaklı toparlanma eylem planını hayata geçirdik. Bu programlar çerçevesinde Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesinin kalkınmasını hedefledik. Deprem bölgesinde 784 milyon TL'lik bütçeli programları destekleme kararı aldık. Buradan söz veriyorum, Kahramanmaraş için 200 milyon TL'lik yatırım kaynağını önümüzdeki dönemde tahsis ediyor olacağız” şeklinde konuştu.

“Kahramanmaraş'ı kaderine terk etmeyiz”

Sözlerini sürdüren Bakan Kacır, “Bu projeler ile Kahramanmaraş'ımızın hak ettiği refaha kavuşmasını hedefliyoruz. KOSGEB aracılığı ile başlattığımız afet dönemi proje ve yapım maliyeti desteğini de buradan ilk kez duyurmak istiyoruz. Afet bölgesindeki KOBİ'lerimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yeni inşa edilecek iş yerlerine ait iş yerleri yapım maliyeti, inşaatları devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine 1 milyon TL'ye kadar destek sağlayacağız. Bu destek 1 yılı geri ödemesiz 3 yılda geri ödenecek. Biz ne Kahramanmaraş'ı sahipsiz bırakırız, ne de Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi kaderlerine terk ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.