Bakan Kirişci: "EXPO 2023, Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacağını söyledi.

Bakan Kirişci'ye EXPO 2023 projesinde gelinen son noktayı ve hedeflerini anlatan Başkan Mahçiçek, “Ana teması ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' olan uluslararası EXPO 2023 projemizin en önemli ve en güçlü tarafı sürdürülebilir olması. Sadece 6,5 aylık dönem için değil, gelecek yıllarda da halkımızın günlük yaşam stresinden uzaklaşacağı doğa dostu bir turizm merkezi inşa ettik. Mesela bir Kelebek ve Uğurböceği Bahçemiz var, Türkiye'de sadece Konya'da Kelebek Müzesi var ve bir yılda 400 bin kişi gelmiş. Kahramanmaraş'ımız birçok değerleriyle zengin bir şehir, her şeyi var. Eksik olan ise tanıtım. Kahramanmaraş'ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile maalesef kimse bilmez. Kahramanmaraş'ı bütünüyle tanıtabilmemiz için böyle uluslararası bir proje lazımdı. İçerisine eklediğimiz projelerle de alanımızı sürdürülebilir hale getirdik. Kelebek ve Uğurböceği Bahçesiyle, nikah sarayıyla, Arasta Çarşısıyla, hobi evleriyle ve 70 bin metrekarelik kristal lagünüyle devasa bir proje EXPO 2023. EXPO ile komşu vilayetlerden biraz daha öne geçti” diye konuştu.

4 milyon metrekarelik deniz projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023'ün kuzeyinde bir de 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturma projemiz var. Bölgedeki çevre kirliliğinin de önünü geçmek amacıyla bir proje geliştirdik. Ceyhan Nehri'nin aktığı en dar yere bir sedde yaparak, 434 kodunda suyu 4 mevsim burada tutacağız. Bütün bürokratik işlemlerini tamamladık. Bölgede çok katlı olmayan yerleşim alanlarında 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız ve şehrimizde bir deniz olacak. Biz bir turizm koridoru oluşturalım istiyoruz. Şanlıurfa'da Göbeklitepe, Gaziantep'de Zeugma, Kahramanmaraş'ta Germanicia ve EXPO 2023, buradan da Nevşehir'deki Kapadokya'ya uzanın bir turizm koridoru oluşturursak, Kahramanmaraş'ımız için mükemmel olacak. Şuna dikkat ettik, tarım alanlarına büyük özen gösterdik. Kavlaklı'dan aldığımız 910 dönüm alanın karşısındaki Avşar bölgesinde de 990 dönümlük bir alan var, burası için de başvurumuzu yaptık, sizin onayınızı bekliyor. İki taraflı, denize nazır güzel bir şehir oluşturacağız inşallah. Burada maalesef gecekondulaşma başlıyordu, sağlıklı bir yapı olması için bu alanı imarlı hale getirmemiz lazım. Aksi halde bu denizin kenarları gecekondu olacak” ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eser üretme vizyonunu örnek göstererek, “Cumhurbaşkanımızın her daim vurguladığı, ‘At ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diye veciz bir sözü var. Hepimiz eser bırakmak için hizmet görevimiz içerisinde en iyi eseri vermek durumundayız. Kahramanmaraş'ımızı kamunun kendine verdiğini üretime, istihdama, ihracata ve katma değerli ürünlere dönüştüren nadir şehirlerimizden bir tanesi. Tanıtımla ilgili eksikliğimiz olur ama orada da doğru bir iletişim stratejisi gerekiyor diye düşünüyorum. Başka şehirleri kendimize referans almak yerine özgü bir yol haritamızın olmasında yarar görüyorum” dedi.

Kahramanmaraş'ın su zengini bir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"EXPO 2023 Kahramanmaraş'a katma değer sağlayacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kahramanmaraş'a her türlü desteği vereceğiz. Su medeniyettir, berekettir, üretimdir. Kahramanmaraş'ımız su zengini bir şehir ama sudan hem üretim adına istifade etmemiz hem de suyu medeniyetin bir parçası olarak kullanmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerimizin imar noktasında daha katı, gün evvelinden aksiyon alan bir yapıda olması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef Türkiye'nin bugün yaşadığı bazı kronik rahatsızlıkların temelinde kırsaldan kente göç ve sağlıksız kentleşme gibi oluşumlar yer alıyor. Ben dün akşam Başkonuş'ta kaldım, orayı ilk defa gördüm. Maalesef bizim çocukluk yıllarımızda yol yoktu, alt yapı üst yapı yoktu. Hartlap'da ılıcaya giderdik, orası da şu an suyun altında kalmış. Bol ve bereketli bir şehir. Her bakımdan bu şehri ileriye taşımak siz yerel yöneticilerin, yürütme olarak da bizler, milletvekillerimiz ve valilerimiz ile STK'larımızın görevi. El birliğiyle Kahramanmaraş'ımızın daha yaşanabilir, daha çağdaş ve daha modern olması için çalışmalıyız. EXPO 2023'ün bu anlamda Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, Bakan Kirişci ve heyetine EXPO alanını gezdirdi.