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Bakan Koca'dan "orada sevgilisi mi var" diyen kişiye cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin vaka tablosunda Kahramanmaraş’ın ismine yer verilmemesi üzerine "Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada" diye soran vatandaşa, "Orada eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var" şeklinde esprili cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin vaka tablosunda Kahramanmaraş'ın ismine yer verilmemesi üzerine "Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada" diye soran vatandaşa, "Orada eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var" şeklinde esprili cevap verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 81 ilin son 7 günlük vaka tablosunu açıkladı.


Tabloda Kahramanmaraş'ın ismine yer verilmemesi üzerine bir sosyal medya kullanıcısı "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada" diye sordu.


Bakan Koca da mesajı alıntılayarak şu cevabı verdi:


"Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir."

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