Bakan Kurum: "1 milyon Suriyeli kardeşimizi ana vatanlarında yaşatacağız"

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Valiliğini ziyarete ederek, burada kamu kurum ve belediye başkanlarından bölgede yaşanan son durum hakkında bilgi aldı. Basın kapalı süren toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, ‘Barış Pınarı Harekatı' sonrası yaklaşık 1 milyon Suriyeli mültecinin ilk etapta güvenli bölgeye iskan edileceğini söyledi. Güvenli bölgede ihya ve iskanın sağlanması noktasında TOKİ'ye çalışma talimatı verdiklerini söyleyen Bakan Kurum, "9 Ekim'de Cumhurbaşkanımız, baş komutanımızın talimatlarıyla başlatmış olduğumuz ‘Barış Pınarı Harekatı'nda bildiğiniz üzere 17 Ekimde varılan mutabakat sonrasında 120 saatlik süre verilmişti. 120 saat içerisinde güvenli bölge dediğimiz yaklaşık 32 kilometre derinlikteki bu alanda, 20 mil derinlikteki bu alanda buranın boşaltılarak mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yerleştirilmesi ki ilk etapta 1 milyon nüfusun 140 köyden oluşan 5 bin nüfuslu köylerimiz, yaklaşık 700 bini köyde, 10 ilçede 300 bini de ilçe merkezlerinde olmak üzere 1 milyon mazlum Suriyeli kardeşimizin yerleştirilmesi amacıyla bu harekatı başlattık ve inşallah sahadaki zaferimizi masada da kazanmak ve baş komutanımızın liderimizin kararlılığıyla bu sürece getirdik ve inşallah bugün akşam itibarıyla da temizlenmiş olan bu güvenli bölge içerisinde artık burada Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirmek, iskan etmek ve bölgeye her zaman yaptığı gibi Türk ordusunun huzur, barış, mutluluk getirmek amacıyla operasyonumuz bitmiş, tamamlanmış ve amacına erişmiş olacak" dedi.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Hem yerleşim alanları, hem yerleşim alanlarının ihtiyaçları, hem bölgesinin yapısına, mimarisine uygun bir şekilde projelendirme sürecimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız hem BM Genel kurulunda hem de yapmış olduğu ikili görüşmelerde dünya liderlerine bu bölgede bizim huzur güvenlik ve barış getirmek için ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek için böyle bir çalışma yaptığımızdan bahsettiler. Kendileri de, ben de şahit olduğum görüşmelerde herkes genel itibarıyla böyle bir projenin doğru olduğunu söylediler. İnşallah tüm ülkeler bir araya gelmek suretiyle de bu güvenli bölgeyi ve bu güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak ve orada annelerin çocukların mutlu huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak projeyi gerçekleştirmek istiyoruz.”