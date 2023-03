Bakan Kurum: "Konutlarımızı 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de 1 yıl içerisinde camileriyle, parklarıyla, okulları ve sosyal donatılarıyla konutların teslim edileceğini belirterek, "Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla yeniden 11 ilimizi kendi kimliği tarihi dokusuyla, buradaki sanayisi, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 17 bin 902 afet ve köy konutunun temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti. Törende ilk olarak konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 46 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni konutların temelini atacaklarını belirtti. Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanım zatıaliniz son 21 yılda gece gündüz demeden, kar kış demeden her zaman aziz milletimizin yanında oldunuz. Bu millet ne zaman dara düşse ilk eli uzatan siz oldunuz. Ne zaman zorda kalsa en büyük destekçisi sizler oldunuz. Her zaman milletimizle beraber yol yürüdünüz. Bu kutlu yolda bizler de sizlerin göstermiş olduğu yolda bir ışık çerçevesinde bir rehberle birlikte yol yürüdük. Bizler de sizlerin liderliğinde her zaman devlet, millet için anlayışı ile hep milletimizin yanında olduk. Hiçbir afette, hiçbir felakette milletimizi açta, açıkta, sahipsiz bırakmadık. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da deprem oldu bizler oradaydık. Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın ve Rize'de sel oldu, yine milletimizin yanındaydık. Antalya'da, Muğla'da yangınlar oldu, biz yine milletimizin, afetzede kardeşlerimizin yanında soluğu aldık. Devletimiz burada olduğu gibi bütün imkanlarıyla, bütün birikimleriyle hep afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. Her türlü arama kurtarmadan insani yardıma, geçici barınma sürecine kadar her işimizi devletimiz seferberlik mantığı ile sürdürdü. Allah'ın izniyle de sürdürmeye devam edecek" dedi.

"1 yıl içerisinde tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her afet sonrası sözler verdiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanım dediniz ki 'Bir yılda sizi güvenli konutlarınıza kavuşturacağız' dediniz. Biz de gece demeden, gündüz demeden hiçbir mevsim şartına aldırış etmeden tüm ekibimizle birlikte durmaksızın canla başla çalıştık, güvenlikli konutlarımızı afetzedelerimize teslim ettik. Son 20 yılda liderliğinizde bir asırlık nasıl yatırım yaptıysak, 1 milyon 180 bin konutumuzu TOKİ'mizle inşa edip, 3.3 milyon konutumuzu nasıl vatandaşlarımıza teslim ettiysek, aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışacağız. Ve yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla yeniden 11 ilimizi kendi kimliği tarihi dokusuyla, buradaki sanayisi, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bilim insanlarımızın ışığında, görüşleri doğrultusunda Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz. İnşallah önceki afetlerde olduğu gibi konutlarımızı 1 yıl içerisinde camileriyle, parklarıyla, okulları ve sosyal donatılarıyla afetzedelerimize teslim edeceğiz" diye konuştu.