Bakan Soylu: "Kim hangi oyunu kurarsa kursun ülkenin büyümesine engel olamayacaktır"

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim hangi oyunu kurarsa kursun, bu ülkenin birliğine, büyümesine, kalkınmasına elbette ki engel olamayacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. 178 yıl boyunca karşılaştığı hiçbir sıkıntıda hiçbir zorlukta Türk Polis Teşkilatı'nın acziyet içerisinde olmadığını ifade eden Soylu, polis teşkilatının 2 asra yaklaşan tarihi boyunca bir milletin kalkınma mücadelesini gördüğünü söyledi.

"Bu teşkilat 2 asra yaklaşan tarihi boyunca dünya savaşı görmüştür"

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini belirten Bakan Soylu, "Özellikle bu dönemde bulunduğunuz için bu gururu bizlerle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu teşkilat 2 asra yaklaşan tarihi boyunca dünya savaşı görmüştür. Bir milletin kurtuluş mücadelesini görmüştür. Güzel cumhuriyetimizin şehit kanlarıyla kuruluşunu görmüştür. Bu teşkilat bir milletin kalkınma mücadelesini görmüştür. Bu milletin demokrasi mücadelesini görmüştür" diye konuştu.

"Ülkenin ayağına pranga olan darbe olaylarını görmüştür"

Ülkenin ayağına pranga olan darbe olaylarını gördüğünü anlatan Bakan Soylu, "Bu teşkilat, emperyalizmin tezgahladığı kardeşi kardeşe kırdıran istihbarat oyunlarını görmüştür. Ülkenin ayağına pranga olan darbe olaylarını görmüştür. Bu teşkilat yokluk görmüştür. Hırsızın, uğursuzun peşine gitmek için ekip otosuna benzin bulamadığı günleri görmüştür. Bu teşkilat dünyanın en büyük devletlerinden silah desteği alan eleman desteği alan terör örgütleri görmüştür. Yıllarca görev yaptığı insanların bir gece bir hainin emriyle kendilerine silah doğrulttuğunu, helikopterlerden kışlalarına üzerlerine ateş açtığını görmüştür" şeklinde konuştu.

"Milletine mahcup olmamıştır"

178 yıl boyunca Türk Polis Teşkilatı'nın hiçbir sıkıntıda ve zorlukta acziyet içerisinde olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, açıklamasının devamında ise, "Bu teşkilat tüm ülkenin eve kapandığı bir salgın dönemi görmüştür. Bu teşkilat batıdaki meslektaşları gibi sadece adi hırsız kovalayan rahat bir teşkilat olmamıştır. Küresel uyuşturucu şebekelerinden kaçak göç organizasyonlarına, uluslararası bahis çetelerinden siber suçlara kadar 21. yüzyıla ait daha çok ama pek veladet görmüştür. Bu teşkilat dünyanın afetselliği en yüksek ülkesinde 6 Şubat'ta asrın afetini görmüştür. Allah'a çok şükür 178. yıl boyunca karşılaştığı hiçbir sıkıntıda hiçbir zorlukta Türk Polis Teşkilatı acziyet içerisinde olmamıştır. Milletine mahcup olmamıştır. Zorluklarla biriktirdiği tecrübesi ve aziz milletimizin verdiği desteğin gücüyle, onun duasıyla, bütün yokluklarını kapatmış görevini layıkıyla yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün ipleri elinde olan Amerika'nın onun tezgahçılarının belki de en büyük stratejileriydi"

Bakan Soylu, FETÖ'nün Türk devlet kapasitesinin içerisini boşaltmaya çalıştığını belirterek, "Kolluk kuvvetimizin siber suçlar bölümünü zayıflatmak için 50 türlü tezgahın içerisinde olan FETÖ maalesef bu alanda da Türk devlet kapasitesinin içerisini boşaltmaya çalışmıştır. Onu sorunlarla uğraşamayacak, baş edemeyecek bir hale getirmek, onu milletimize öyle gösterebilmek, özellikle güvenlik güçlerimizi hem acziyet içerisinde hem de kapasitesi genişlememiş bir şekilde göstermek. FETÖ'nün ipleri elinde olan Amerika'nın onun tezgahçılarının belki de en büyük stratejileriydi. Sayımız 340 bin oldu. FETÖ 15 Temmuz'u yaptığı zaman, kardeşlerimizi şehit ettiğinde bu milletin üzerine helikopterlerle uçaklarla saldırdığında zannetti ki bu ülkeyi teslim alıp efendilerine teslim edecekler" şeklinde konuştu.

"Türk Polis Teşkilatı hiçbir şeyden çekinmemiştir"

"15 Temmuz'dan bugün daha güçlüyüz. 15 Temmuz darbesini yapmak isteyenlerin o darbeyi gerçekleştirmek isteyenler içeride ve dışarıda o darbenin sahiplerinin bugün daha fazla korkulu rüyasıyız" diyen Soylu, "Bugün terör örgütünün Türkiye içerisinde tasfiye etmek, ülkemizin her noktasında hiçbir saat bunu gözetmeksizin insanlarımızın huzur içerisinde yaşamasının teminatı elbette ki Türk Polis Teşkilatı, jandarma teşkilatı, kahraman Mehmetçiğimiz, istihbaratımız ve bu ülkenin güvenlik güçleri. Türk Polis Teşkilatı hiçbir şeyden çekinmemiştir. Ne Gezi olaylarında, ne 17-25 Aralık'ta, ne 6-8 Ekim olaylarında, ne 15 Temmuz'da, ne şehadeti göze alarak girdiği hiçbir terör operasyonunda, ne uyuşturucuyla mücadelede, ne asayişle mücadelede, ne organize suçlarla mücadelede, hiçbir şeyden çekinmemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim terörle mücadelemiz bir tek ferdimiz kalana kadar devam edecektir"

Bakan Soylu, "Kimse bir takım rüyalar görmesin. Güneyimizde bir terör devleti kurmak için içeride bir takım iş birliği yapan terör örgütü PKK'yı, onun siyasi destekçilerini masum göstermeye çalışan anlayışların üzerlerine yatacağımızı zannetmesin. Bizim terörle mücadelemiz bir tek ferdimiz kalana kadar devam edecektir. Bu ülkenin bayrağına olan sadakatimiz, her hafta pazartesi, her hafta cuma günü ilk okuldan ortaokula, liseye kadar okuduğumuz İstiklal Marşı'mıza olan sadakatimiz, bu ülkede şehitlerimize, onların ailelerine olan sadakatimiz, gazilerimize olan sadakatimiz, bu ülkenin bayrağına olan sadakatimiz, okunan ezanlara olan sadakatimiz, bu ülkenin birliğine olan sadakatimiz, hiçbir şartta ama hiçbir şartta değişmeyecektir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, kim hangi tezgahı kurarsa kursun bu ülkenin birliğine, bu ülkenin beraberliğine, bu ülkenin büyümesine, bu ülkenin kalkınmasına, etrafımızdaki ülkelere huzur vermemize, elbette ki engel olamayacaktır" dedi.

"Biz sadece bugün için yaşamıyoruz"

Türk Polis Teşkilatını sadece üniformalarıyla görenlere seslenen Soylu, şunları kaydetti:

"Üniformaları vardı ve şereflidir. Ama onun altında bu ülkenin şerefli tarihi yatmaktadır. Onun altında yüce kalpleri, yüce gönüllükleri, bu ülke için her saniye, her salise atan o kalpler yatmaktadır. Evlatlarımıza baktığımızda gelecek nesillerimize baktığımızda ecdadımızı görüyoruz. Biz sadece bugün için yaşamıyoruz. Aynı zamanda dün için bugün için aynı zamanda medeniyet için aynı zamanda yarınlarımız için aynı zamanda bu ülkenin etrafındaki bütün ülkelere bütün dünyaya bu medeniyeti nakşetmesi için yaşıyoruz. Biz Müslüman bir milletiz, biz büyük bir milletiz, biz asil bir milletiz, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Türk Polis Teşkilatı sadece ve sadece huzurun ve asayişin teminatı değil, aynı zamanda demokrasinin teminatıdır. Aynı zamanda ay yıldızlı bayrağımızın İstiklal Marşı'mızın, birliğimizin ve beraberliğimizin, Misakı Millimizin, bu ülkenin bütün sınırlarının, bize bırakılan bütün emanetlerin sahibidir, onun koruyucusudur ve onun yarınlara gitmesine kendi üzerine sadakatle görevini almış bu vatanın evlatlarıdır."

"Bu şehirlerden ayrılmayacağız"

Türk Polis Teşkilatı ile gurur duyduklarını ifade eden Soylu, "Onun için bugün 178. yıl dönümünü kutladığımız Türk Polis Teşkilatı, sadece kendi benzerleri gibi dünyada huzuru asayişi temin eden değil, aynı zamanda bu ülkenin yarınlarına bu ülkenin geleceğine, bu milletle beraber, demokrasiyle beraber, hürriyetle beraber, özgürlükle beraber uzanan bir teşkilattır. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerle onur duyuyoruz. Her bir gazimizle, her bir şehidimizle, onların kıymetli aileleri ile gurur ve onur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah sizleri korusun ve muhafaza etsin. Bu uğurda şehit olan bütün şehitlerimize bütün gazilerimize, cenabı Allah onlara karşı mahcup olmamayı nasip etsin. Bu şehirleri ayağa kaldırmadan, bu şehirlerin travmasını atlattırmadan, bu şehirlerdeki her insanın başını sıcak yuvalarına sokmadan elbette ki bu şehirlerden ayrılmayacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini ileten Bakan Soylu, kutlamalar çerçevesinde polis teşkilatı ile birlikte iftar yapacaklarını da bildirdi.