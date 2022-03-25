Bakan Varank: “Biz Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız”

İnşallah biz, 20 sene daha bu hizmetlere ve bu yatırımlara Allah'ın izni ile devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, organize sanayi bölgeleri, geri dönüşüm ve su tüketimi ile ilgili bilgiler verdi. Paris İklim Anlaşması nedeniyle elde edilen kredinin yatırıma dönüşeceğini vurgulayan Bakan Varank, “Özellikle geri dönüşüm alanlarında çok daha fazla dikkat etmemiz lazım. Paris İklim Anlaşması nedeniyle bildiğiniz gibi 3.1 milyar avroluk kredi paketini ülkemize getireceğiz. Bu paketten sanayicilerimiz ve üreticilerimiz kullanabilecek. Bizler sizi organize sanayi bölgeleri yaparak ciddi avantajlar kazandırdık. Yine sizin kullandığınız OSB'lerdeki alt yapıların yapılmasında değerlendirmemiz gerekir. Sanayici ve üreticimizin elini taşın altına koyması gerekir. Su çok önemli bir ham madde. Suyu artık başıboş bırakabileceğimiz bir alan olarak görmememiz gerekir. Kullandığımız bir damla bile suyu israf etmeyecek şekilde nasıl geri dönüştürebiliriz buna dönük yatırımları yaparak sanayimizi daha rekabet edebilir hale getirmemiz lazım” dedi.

“Bu yatırımları her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu alt yapıları gerçekleştirdik”

“Biz Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız” diyen Bakan Varank, “Bu yatırımları her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu alt yapıları gerçekleştirdik. Bizi zaman zaman eleştirdiklerini biliyorsunuz. Diyorlar ki, ‘Sizin hükümetleriniz betona, çimentoya yatırım yaptı'. Ama bu eleştirileri yapanlar aslında Türkiye'deki ekonomik kalkınmanın, ekosistemin ne olduğunun farkında değiller. Bu alt yapı yatırımlarını yapmamış olsaydık, Türkiye'nin kurulu güç kapasitesini yüz bin megavata çıkartmamış olsaydık, otoyollar, köprüler ve tüneller ile donatmamış olsaydık. Kahramanmaraş'ta malını üreten sanayicinin öncelikle enerji olmadığı için üretme şansı olmayacaktı. O malları taşıyıp satma imkanı bulmayacaktı. Dolayısı ile biz aslında Türkiye'de kalkınma hamlesini bütün alanlara yatırım yaparak başladık. İşte biz 20 yıldır bu entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah biz 20 sene daha bu hizmetlere bu yatırımlara Allah'ın izni ile devam edeceğiz” dedi.

"Var gücümüz ile çalışıyoruz"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ise, “Ekonomimizde bizler dedelerimizin yaptığını yapmaya çalışıyoruz. Var gücümüz ile çalışıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya çalışıyoruz. Son 20 yılda Kahramanmaraş 8 buçuk milyar dolar yatırım yapılmış. Bu yatırımın hepsi kendi yatırımı ama birçoğu da borçla yapılmış. Enerji sektöründe, imalat, tarım ve madencilikte oldukça ciddi başarılara imza atmış bir şehirdir. İhracatımızı artırma olarak oda olarak, iş insanları ile birlikte seferber olduk” dedi.