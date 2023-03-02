İhlas Haber Ajansı

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Bakan Yanık, depremzede esnaftan yeğeni için ayakkabı satın aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elbistan’da depremzede esnaf için kurulan konteyner çarşısından yeğeni için ayakkabı satın aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elbistan'da depremzede esnaf için kurulan konteyner çarşısından yeğeni için ayakkabı satın aldı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da incelemelerde bulundu. Çadırkent, depremzede esnaf için kurulan konteyner çarşı ve sosyal marketi ziyaret eden Yanık, vatandaşlarla ve esnafla görüşüp taleplerini dinledi. Yanık, bir depremzede esnafa destek olmak için 15 aylık yeğeni için ayakkabı satın aldı.

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