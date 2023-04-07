Bakan Yanık: "Yaralarımızı sarıp Türkiye Yüzyılına koşmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta afetzedelere yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, "Düştüğümüz yerden kalkıp, yaralarımızı sarıp, Türkiye yüzyılına koşmaya devam edeceğiz. 21'inci yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı' yapmaya hazır ve nazır olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta afetzede vatandaşlara yönelik düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yanık, 15 Temmuz Derneği tarafından Milli İrade Meydanı'nda organize edilen Ramazan çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip önderliğinde devletin, hükümetin ve milletin desteğiyle zor günleri geride bırakacaklarını ifade eden Bakan Yanık, depremin ilk gününden itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşlarının yaraları sarmak için harekete geçtiğini söyledi.

"Kahramanmaraş, kahramanlığı sonuna kadar hak etmiş bir ildir"

İstiklal madalyası olan tek büyük şehrin Kahramanmaraş olduğunu belirten Bakan Yanık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yanında bir istiklal madalyası var. Kahramanmaraş, istiklal madalyasını büyükşehir olarak alan tek şehirdir. Kahramanmaraş, kahramanlığı sonuna kadar hak etmiş bir ildir. Tepeden tırnağa gaza bir şehirdir. Tepeden tırnağa mücadele eden bir şehirdir. Tepeden tırnağa kıyam vurmuş bir şehirdir. Allah'ın izniyle bu zor günleri de atlatacağız. Bir birimize destek olarak inşallah bütün bir millet olarak, devletimizin desteğiyle, hükümetimizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bugünlerde geçecek."

"Türkiye yüzyılına koşmaya devam edeceğiz"

Bakan Yanık, her türlü imkanı vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade ederek, "İlk günden itibaren hepiniz şahitsiniz devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının bütün imkanları, deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bunlardan birisi de bizim bakanlığımız. Elimizden gelen her türlü imkanı vatandaşımızın hizmetine sunmak için durmadan dinlenmeden koşturuyoruz. Düştüğümüz yerden kalkıp, yaralarımızı sarıp, 'Türkiye Yüzyılı'na koşmaya devam edeceğiz. Beraber koşacağız değerli arkadaşlar" dedi.

"Bu süreçler bitecek ve yolumuza devam edeceğiz"

21'inci yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" yapmaya hazır ve nazır olduğunu bütün dünyaya göstereceklerinin altını çizen Yanık, "Acılar olmaz mı olur. Bütün toplumların hayatında acılar sıkıntılar vardır. Bizim tarihimiz, mücadele tarihidir. Ama biz acıdan, sıkıntıdan, mücadeleden, ders almayı bilip onu geleceğe yönelik bir bilgiye dönüştüren milletiz. O yüzden inşallah bu süreçler bitecek ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.