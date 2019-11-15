Bakan Yardımcısı Erdil: "Artık terör örgütü dağda barınamaz hale geldi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ekim ayında 133 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Artık terör örgütü dağda barınamaz hale geldi" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil, Kahramanmaraş Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneyindeki terör noktalarına operasyonların devam ettiğini vurguladı. Suriye'nin kuzeyine yapılan askeri harekatların önemli olduğunu anımsatan Erdil, Ekim ayında 133 PKK/KCK örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiğini söyledi. Erdil, “Özellikle güney bölgemizde oluşturulmak istenen bir terör koridorunu kırıp, orada güvenli bölgenin oluşması konusunda çok önemli bir mesafe alındı. Daha önce yapılan Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'deki operasyonlar Barış Pınarı Harekatlarımız ile o bölgede yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı güvenli hale getirmektir. Bölgenin terörden tamamen temizlenme çabaları Cumhurbaşkanımızın iradesi ile devam ediyor. Bu bölge kısa bir süre içerisinde güvenli bir bölge haline gelecektir. İç güvenlik açısından terörle ilgili mücadele de İçişleri Bakanlığımızın bir konusudur. Özellikle 3-4 yıldır önemli bir mesafe kat edildi ve artık terör örgütü dağda barınamaz hale geldi. Sadece Ekim ayında yapılan operasyonlarda 133 PKK/KCK ve örgütün 11 üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi” dedi.