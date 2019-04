Bakan Yardımcısı Turagay: “Tekstil ve konfeksiyon bizim göz bebeğimiz”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ve iş adamlarına konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 1980'li yıllarda Türkiye'nin ihracatının 2.9 milyar dolar olduğunu bu rakamın her geçen yıl arttığını söyledi. Türkiye'nin toplam ihracatının 168 milyar dolar seviyelerinde olduğunu, geçen yıl ihracatın yüzde 7 arttırdığını ve asrın rekorunun kırıldığını söyleyen Turagay, tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye'nin göz bebeği konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektör kurullarının ortak toplantısı Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Tekstil ve konfeksiyon sektörüne baktığımız zaman, Türkiye'nin ihracatı 1980 yılında 2.9 milyar dolar, 90'lı yıllarda ihracatımız artmaya başladı. 80'li yıllarda ihracata dayalı kalkınma stratejisini belirledik ve o yıllarda Türkiye'yi alıp ta bugünlere getiren sektör tekstil ve konfeksiyon sektörüdür. 1990'lı yıllarda 4 milyar dolar olan ihracatımız, bunun içinde deri ve halıda var 29 buçuk milyar dolara çıktı. Bu rakamı daha da ilerilere çıkartmalıyız. 2014'lerde 30 milyar dolarları yakalamışız artık demek ki bir atılım yapmamız lazım. Bu atılımı da hep beraber yapacağız. Devlet olarak ta elimizden geleni yapacağız. Tekstil ve konfeksiyon bizim bebeğimizdi ve bizim çocuğumuzdu. Tekstil ve konfeksiyon bizim hala göz bebeğimiz. Hala ihracatımızda kalkınmamızda en önemli sektörlerin başında geliyor. Katma değer olarak baktığımızda imalat olarak ta katma değer yapan sektörlerin başında geliyor. Türkiye'nin toplam ihracatı 168 milyar dolar ve geçen yıl yüzde 7 arttırarak asrın rekorunu kırdık” dedi.

“Türkiye her zaman her krizi atlatma kapasitesine sahip”

Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Türkiye'nin her krizi atlatıp üstesinden gelebileceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Turagay, “2018 yılı Türkiye ekonomisi açısından Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde gerek iç gerekse dıştan müdahalelerle Türkiye zor ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldı. Bir anda dolar 7-8 liralara yükseldi ve burada çok net yüksek bir atak söz konusu vardı. Ve hükümetimiz kararlı bir politikayla bu atağı bertaraf etti ve bugün ekonomi yeniden toparlanmaya başladı. Türkiye o kadar büyük bir ülke ki, her zaman her krizi atlatma kapasitesine sahip ve her krizin üstesinden gelecek güce sahiptir yeter ki kendi aramızda kavgaya düşmeyelim” dedi.

‘Pakistan ile yapılacak olan serbest ticaret anlaşması' kapsamında tekstil ve hazır giyim sektörünü kapsamamasını isteyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Serdar Zabun ise, “Bugün ki programın en önemli konularından biri olan ‘Pakistan ile yapılacak olan serbest ticaret anlaşması' da sektör için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Pakistan ile yürütülmekte olan ve dolaylı olarak Çin ürünlerinin ülkemize serbestçe girmesini imkan sağlayacak müzakereler, başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere tüm emek sektörlerinde önemli kayıplara sebep olacaktır. Pakistan dünya iplik ihracatında Hindistan'dan sonra ikinci, kumaş ihracatında ise Çin'den sonra ikinci büyük tedarikçidir. Dünya pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ihracatında yüzde 15 paya sahip olan Pakistan, en büyük pazarlarından birisi Türkiye olacaktır. Her yıl 15 milyar dolar ülkeye net döviz getiren tekstil ve hazır giyimin dünya çapında piyasalarda rekabetçiliğini devam ettirmesi, ekonomiye ve istihdama katkısı için tekstilde küresel pazar payı yüksek ülkelerle yapılan, serbest ticaret anlaşmalarında tekstil sektörünün kapsam dışında tutulması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Programa, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve iş adamları katıldı.