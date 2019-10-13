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Bakır kazan ile tarhana çaldılar

Kahramanmaraş’ta otomobille bakır kazan ve tarhana hırsızlığı yapan 2 şüpheli devriye görevi yapan jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta otomobille bakır kazan ve tarhana hırsızlığı yapan 2 şüpheli devriye görevi yapan jandarma ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen bakır kazanlarla birlikte, 20 kilogram tarhana, 2 adet ağaç motoru ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan D.K. (25) ve M.A. (47) gözaltına alındı.

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