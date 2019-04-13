İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Balık sezonu final yapıyor

Kahramanmaraş’ta balık sezonunun sonlarına yaklaşılırken balıkçı esnafı bol bol palamut, çupra ve alabalık tüketilmesini önerdi.

Kahramanmaraş'ta balık sezonunun sonlarına yaklaşılırken balıkçı esnafı bol bol palamut, çupra ve alabalık tüketilmesini önerdi.


Kahramanmaraş balık pazarında balık satışı yapan İbrahim Sarı, yaz mevsiminde beyaz et olarak bilinen balığın tüketilmesini önerdi. Balığın ızgara üzerinde hafif ateşte pişirilip haftada 2 gün tüketilmesi gerektiğini söyleyen Sarı, balık sezonunun bittiğinde 4-5 çeşit balığın kalacağını söyledi. Vücudun alması gereken yağ miktarının balıkta olduğunu kaydeden balıkçı esnafı İbrahim Sarı, fiyatların geçen yıllara göre aynı seviyede seyrettiğini söyledi.


Sarı, “Balık sezonunda artık finale doğru yaklaşırken, insanların bol bol balık tüketmelerini öneririz. Örneğin balık fiyatları geçtiğimiz yıla göre de pahalı değil. İnsanlara bol bol beyaz et tavsiye ederiz. Geçen yıl 30 lira olan levrek bu yılda hemen hemen aynı. Geçen yıl 20 lira olan alabalık 20 lira. Önceden Kahramanmaraşlılar istediği balığı bulamazken, şuanda her balık rahatlıkla bulunabiliyor. Yani Kahramanmaraş'ta balık tüketimi oldukça arttı. Balık sağlıktır ve insanların en az haftada 2 defa balık tüketmelerini tavsiye ederiz. Özellikle ızgara ve közde sakin ateşte pişirilen balıkların tüketilmesini öneririz. Yani sıcak mevsimde ızgara balık daha hafif ve daha lezzetli olur. Bu mevsimde omegası fazla olan balıkların tüketilmesini öneririz. Örneğin palamut, alabalık, çupra tüketilebilir. 1 haftaya kadar da artık balık sezonu kapanırken elimizde 5-6 çeşit balık kalacak. Yeni balık sezonumuz ise 9'uncu ayda başlıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.