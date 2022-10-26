Balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen 20 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Murat Köker adlı genç, hava almak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Köker, yaklaşık 20 metre yüksekten zemine düştü. Olayı gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köker, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Köker'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.