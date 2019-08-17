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Baraj göletinde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş’ta serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan yabancı uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan yabancı uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı.


Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Kılavuzlu Barajına gelen Hikmet Al Hamit (26), balık tuttuktan sonra serinlemek için baraj göletine girdi.


Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, bir müddet çırpındıktan sonra akıntıya kapılarak boğuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri gelerek arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla birlikte dalgıçların arama çalışmalarına son verdiği bölgede Hamid'in cesedine ulaşılamadı.


Sabah saatlerinde devam edilen arama çalışmalarında, Hamid'in cesedi, baraj göletinin yüzeyinde bulundu. Kıyıya çıkarılan cansız beden, olay yeri incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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