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Baraj göletinden çıkamayan yaban keçisi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta girdiği baraj göletinden yüzerek çıkmayan çalışan yaban keçisini itfaiye dalgıç ekibi kurtardı.

Kahramanmaraş'ta girdiği baraj göletinden yüzerek çıkmayan çalışan yaban keçisini itfaiye dalgıç ekibi kurtardı.



Onikişubat ilçesi Menzelet Barajı Ali Kayası mevkiinde dalış eğitimi yapan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eğitim dönüşü baraj içinde yüzmeye çalışan bir yaban keçisi gördü. Keçiyi kurtarmak için harekete geçen ekipler, baraj içinde yüzmekten yorulan yaban keçisini bot içine alarak kurtardı. Kurtarılan yaban keçisi, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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