Baraj gölünden kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği baraj gölünden 2 saat sonra kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Hacı Muhammet Uygun (16), serinlemek için Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Barajı'na girdi. Baraj gölünde bir süre sonra suda çırpınan genç, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri, botlar ile baraj göletinde arama yaptı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından genç bulunarak bota alındı. Kıyıya çıkarılana kadar kalp masajı yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.