Başkan Balcıoğlu: "Birlik olduğumuz her konuda başarılı olduk"

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgelerinin ıslahı ile ilgili çalışmanın geçmişe dayandığını ifade eden Balcıoğlu, Bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde Islah OSB'lerin kente kazandırıldığını söyledi. Balcıoğlu, “Rahmetli Mehmet Balduk döneminde başladığımız ve onun odalar birliği ile sıkı halinde olduğu dönemlerde başlattığı bir proje idi ama bürokrasi hep bizi engelledi. Yasalara aykırı bu olmaz ki, yapılmaz ki, diye bakan beyi de bizleri de hep durdurdular. Benim meclis başkanlığım ve şimdi de söylediğim bir sözüm var, ‘Biz birlik olduğumuz her konuda başarılı olduk'. Biz bu konuda da milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız diğer oda başkanlarımızın sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla bakanlığa gittik. Orada ilk konuşmayı rica etmiştik. Bakan beye, ‘bizi seviyor musun' diye bir cümleyle başlamıştım ve tüm dikkatini bize vermesini istiyordum. Derdimizi doğru anlattığımız da bunun çözüleceğini ve yasal bir yol olduğunu söyledi ve biz o yasal yoldan yürüdük. Türkiye'de ilk ve tek meclis kararı ile çıkan bir OSB oluştu” dedi.

Yeni Islah Organize Sanayi Bölgesinin yılbaşı itibariyle ilk kazma ile çalışmalarına başlanacağını duyuran Başkan Balcıoğlu, “Bu OSB'ler şimdi hayat bulacak ama birazcık yavaş yürüyor ve bürokrasinin elinden dolayı. Birazda bizdeki isim kargaşası nedeniyle şunlar olsun bunlar olmasın kargaşasından. Önümüzde çok hızlı bir süreç var. Özellikle bu OSB'lerin birleşmesinin birçok sebebi var ama en başında atık arıtımı ile ilgili bir çalışma yapılacaktı ve biz bu çalışmaya başladık onun fizibilite çalışmasını yapıyoruz. Yılbaşı öncesi ya da sonrası umut ediyoruz biz o işin ilk kazmasını vurup başlamış olacağız. Hızlı bir şekilde de bitireceğiz. Orada hiçbir problem yok aslında. Birlik olursak bizim bunu çözmemiz gerekiyor. Bu sistemi biz doğru kurgularsak zaten başından belli” dedi.

Organize sanayi bölesinin genel bir çalışma çerçevesinde işlevselliğinin arttırılıp kar odaklı çalışmalara hızla adım atılacağını anımsatan Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

“İşletmelerimizde bir tane çevre mühendisi var ve gündüz geliyor ve gidiyor. Evinden izliyor bir sürü elektronik sitemler kuruldu ama bir fiil başında değil halbuki biz bunu toplu yaparsak ve kimsenin bu işi savsaklamak gibi sanayicinin bir derdi yok sanayici aksine bu işten para kazanıyor mu? Hayır üretimden para kazanıyor ama bundan para kazanmıyor bu iş için harcadığı elektrik tüketimi belli 50 bin 100 bin değil 500 bin lira, 600 bin lira, 800 bin lira her ay yalnızca elektrik faturası ödüyor işletmeler. Ve bunun karşılığında bir kuruş para kazanma arzusu olmadan. Neden ödesin 500 bin lirayı. Bu parayı zaten ödüyor. Bu işi bir yerde yapalım ve çevre mühendisi 3 vardiya da başında bulunsun ve bizzat kontrol etsin, yedek motorları olsun ve bozulan anında takılsın ama hepsi bir yerde olsun. Biz işletmelerde bir arıtma yaptığımızda 100'den 10'a indirmemiz gerekiyor ama oraya başka bir su kattığınız da 100'den indirmeniz gerekmiyor. İşletmedeki evsel atıkları oraya kattığınızda 50'den 10'a düşürmeniz gerekiyor. Bu hem elektrik tüketimini, hem de orada kullanılacak asit gibi kimyasal tüketiminde ciddi olarak düşürüyor.”

Meclis kararı ile Aksu Organize Sanayi Bölgesi, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi ve Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi ıslah edilmişti.