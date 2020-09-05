Başkan Balcıoğlu; “Farklı renkler ve tatlarla Kahramanmaraş'ı ve kültürünü oluşturmuşuz”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bizler aynı aşurede olduğu gibi farklı renklerle, farklı tatlarla kaynayarak Kahramanmaraş'ı ve kültürünü oluşturmuşuz” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda “Sevgi Ayı Muharrem” temalı programda konuşan Başkan Balcıoğlu, birlik ve beraberliği vurguladı. Aynı coğrafya ve aynı kültürün içerisinde farklı renklerle yaşadıklarını söyleyen Balcıoğlu, “Ne kadar güçlü olursak o bazıları daha çok kıskanacak” dedi.

KMTSO Başkanı Balcıoğlu, “Bizler aynı coğrafyanın, aynı kültürün, aynı tarihin yoğrulmasını simgeliyoruz. Aynı aşurede olduğu gibi farklı renklerle, farklı tatlarla kaynayarak Kahramanmaraş'ı ve kültürünü oluşturmuşuz. Bu birliktelik bazılarını rahatsız edebilir. Etmeli de belki de. Bu birliktelik doğuracağı güçten dolayı rahatsız olurlar. Ama biz ne kadar sıkı sarılabilirsek, ne kadar güçlü olabilirsek onlar biraz daha kıskandıracağımız kesindir. Aramazsanız bulamazsınız. Bulanlar hep arayanlardır. Ne aradığımızı bildikten sonra bulmak çok kolaydır. Sizleri bugün gönlümüzü gönlünüze katmaya davet ettik. Tüm konuklarımıza, değer bulan tüm dostlarımıza, bizimle birlikte aşuremizi paylaşan tüm gönül insanlarına teşekkür ediyorum. Son olarak Peygamber efendimizin bir hadisi ile bitiriyorum. İman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kanaat önderi Ercan Kazım Özer lokma duası yaptı. Program, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Başkanı Hasan Çözükçe'nin deyiş dinletisi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın aşure ikramı ile sona erdi.