Başkan Güngö: “Şairler Tepesi hemşehrilerimizin beğenisini kazanıyor”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu tesis hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanıyor. Bu noktada çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi'nde organize edilen programda gençler ve vatandaşlarla buluştu.

Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şairler Tepesi'nin yeni görünümüne ilişkin hemşehrilerimizin görüşlerini aldık. Gerçekten çok olumlu geri dönüşler oldu. Hemşehrilerimiz Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu tesisi çok beğendiklerini ifade ettiler. Bu da bizleri son derece memnun ediyor. Kahramanmaraş'ımıza yakışır bir mekân oldu” diye konuştu.