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Başkan Güngör, 2 aylık maaşını bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma’ kampanyasına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2 maaşını bağışlayarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma' kampanyasına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2 maaşını bağışlayarak destek verdi.


Başkan Güngör, makam odasında yaptığı açıklamasında yaşanan zorlukları hep birlikte aşacaklarını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde başlatılan milli dayanışma çerçevesinde 2 aylık maaşımı bağışlayarak, bu kampanyaya destek veriyorum. Milli dayanışma kampanyası ile zorlukları hep birlikte aşacağız, biz bize yeteriz Türkiyem. Bütün dünyayı etkisi altına alan korona salgını ile mücadelede en etkili yöntemim sosyal izolasyon ve mesafe olduğu görülmektedir. Değerli hemşerilerim sağlımız için, sevdiklerimiz için geleceğimiz için kurallara uyalım. Evde kal Kahramanmaraş” dedi.

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