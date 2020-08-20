Başkan Güngör; “Asfalta 50 milyon lira harcama yaptık”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yol yapım çalışmaları devam eden Türkoğlu ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu. Sezon başından bu yana öncelikli olarak grup yollarının bakım ve onarım çalışmalarını ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Güngör, 350 kilometrenin üzerinde ve 100 bin ton asfalt yama yapıldığını, bu çalışmalara karşılık 50 milyon lira bir bütçe harcadıklarını söyledi.

Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde düzenlediğimiz istişare toplantıları ile sorunları belirledik ve ivedi bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Önceliğimiz ise grup yollarına ağırlık verelim dedik ve çalışmalarımıza başladık. Pandemi sürecinden dolayı hizmetlerimizde biraz yavaşlama olsa da yine de güzel bir yol kat ettik. Bu ana kadar yaptığımız yol çalışmaları 350 kilometrenin üzerinde ve 100 bin ton asfalt yama yaptık. Bu çalışmalara karşılık 50 milyon lira bir bütçe harcadık. Türkoğlu İlçemize ise 30 kilometrenin üzerinde bir asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Beyoğlu Mahallemizdeki bu asfalt çalışmalarının ardından Mahir Ünal Caddesi ve Kılılı Caddesine başlayacağız” diye konuştu.