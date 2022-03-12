Başkan Güngör; “Dezenformasyon geleneklerimizle de bağdaşmaz”

Dezenformasyon geleneklerimizle de bağdaşmaz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen ‘Yalan Haber ve Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi' açılışına katıldı. Programa Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı konuşmada, “Her dönemin kendine özgü bir haber üretimi oluyor. Tabi günümüzde de bu süreçler çok daha hızlandı. Sosyal medya ile bu süreçlerin ne kadar da hızlı bir şekilde gerçekleştiğine hepimiz şahit oluyoruz. Bu hız içerisinde de yapılan araştırmalar yalan haberin doğru habere göre 8 kat daha hızlı yayıldığını ortaya koyuyor. Bu topraklar ahilik kültürüyle mayalanmıştır. Her mesleğin kendine özgü etik ve ahlak kuralları var. Ben bu etik ve ahlak kurallarına riayet ederek bu mesleğe emek veren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen eğitimin önemine vurdu yapan Vali Ömer Faruk Coşkun ise, “Maalesef günümüzde sık sık yalan haberlerle, karalama kampanyalarıyla ve iftiralarla karşılaşıyoruz. Bu durum habercilik etiğine sığmayan ve toplumda da hiç hoş karşılanmayan bir şey. Bu tarz çirkin olaylarla karşılaşmamak için bu eğitimlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.