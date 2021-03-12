Başkan Güngör: "Edebi birikimimizi dünya literatürü arasında göreceğiz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı'nda (KAM'21) yaptığı konuşmasında, “Her şehrin kendine özgü değeri ve kimliği var. Bizim şehrimiz de şiir ve edebiyatın başkenti. Bu konuda UNESCO Edebiyat Şehirler Ağı'na dahil olabilmek için ciddi bir hazırlık yaptık. Kahramanmaraşımızın tüm değerlerini, özellikle edebi birikimimizi dünya literatürü arasında göreceğimize inanıyorum” dedi.

Başkan Güngör, çevrimiçi düzenlenen Kütüphanecilik, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı'na (KAM'21) katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da yer aldığı ‘Kütüphane Arşiv ve Müze Ekosistem Görüşü - Yerel Yönetimlerde Kütüphane Arşiv Müze ve Şehir Hafızasının Korunması' oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör moderatörlüğünde gerçekleşti.

Koordinasyon önemli

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör düzenlenen dijital oturumda yaptığı konuşmasında kamu kurumları ve belediyelerle kurulan işbirliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Güngör, “Belediyeler olarak pandeminin getirdiği bir takım zorlukları yaşasak da hamdolsun koordineli çalışma ve planlı bütçe yönetimiyle toparladık. Bu süreçte dahi şehrimizin kadim hafızasını, birikimini ve kültürünü yazılı metinlere döküp arşivlemek, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttük. Öncelikle planlama konusunda, yerelde birden çok aktörün olması, müze, kütüphane ya da başka alanlarda bazen mükerrer iş yapılmasına sebebiyet veriyor. Mükerrer işlerin kaynak israfına neden olmaması adına, ciddi bir koordinasyonla ve işbirliğiyle hareket edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Edebiyatın başkenti

Başkan Güngör konuşmasının devamında UNESCO Edebiyat Şehirler Ağı'na yapılan başvuru süreciyle ilgili, “Her şehrin kendine özgü değeri ve kimliği var. Bizim şehrimiz de şiir ve edebiyatın başkenti. Bu konuda UNESCO Edebiyat Şehirler Ağı'na dâhil olabilmek için ciddi bir hazırlık yaptık. Sağ olsun, Kültür ve Turizm Bakanımız da bunu bir etkinlikte bu ifadeyi kullanmıştı şehrimiz için. Edebiyat şehri olma iddiamızı tematik kütüphane ve müzelerle destekliyoruz. Kahramanmaraş'ımızın tüm değerlerini, özellikle edebi birikimimizi dünya literatürü arasında göreceğimize inanıyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

Başkan Güngör konuşmasında ayrıca şehir genelindeki kütüphane ve müzelere dair, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemiz var. Bu müze Osmanlı, Selçuklu, Cumhuriyet dönemi yazar ve şairleri ayrıca Kahramanmaraş'ın mütefekkirlerini, edebiyat insanlarını tanıtan bir müze. Yine tematik müzelerimiz arasında bir de Dondurma Müze'miz var, bunları yaşayan müzeler anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Örneğin Dondurma Müzemizde hem geleneksel ürünlerimizin tarihi gelişimleri gözlemlenebilecek, hem de barındırdığı kafe ve restoran ile vatandaşlarımız ürünlerimizi tadabilecek. Yaşayan müzeler ve kütüphaneler şehrin birikiminin aktarılmasında ve canlı tutulmasında azami önem taşıyor. Yanı sıra Maraş Milli Mücadelemizde öne çıkmış şahsiyetlerimiz var, bu değerlerimizi geleceğe aktarabilmek için çizgi roman haline getirerek çocuklarımıza sunduk. 101. Kurtuluş yıldönümü adına 101 bin kitabı öğrencilerimize hediye ediyoruz. Kültür yayıncılığında özellikle şehrimizin değerlerinden Andırın Postası gazetesinin sanat eki olarak çıkan İkindi Yazıları dergimizin de tıpkıbasımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla, şehrimizin kültür envanterinin duyurulmasına ve kaydedilmesine gayret ediyoruz” diye konuştu.