Başkan Güngör: "Hemşehrilerimiz tedbiri elden bırakmadı"

Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu süreçte de temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya özen gösterelim” dedi.

Kahramanmaraş'ın pandeminin düşüşü noktasında önemli sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Başkan Güngör, "Hemşehrilerimiz salgın süresince her türlü gayreti, özveriyi gösterdiler. En başından bu yana tedbiri elden bırakmadılar. İnşallah, ‘Yeniden Kontrollü Normalleşme' çerçevesinde de bu güzel tablo devam ederse Allah'ın izniyle salgının izleri tamamen sosyal hayatımızdan silinmiş olacak. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Normalleşme sürecimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu süreçte de hemşehrilerimizden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.